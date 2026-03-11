Αντετοκούνμπο: Τα highlights από την εμφάνισή του κόντρα στους Σανς
Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν άλλη μια ήττα στο φετινό πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο από την πιθανότητα να βρεθούν στο Play-In Tournament.
Οι Φοίνιξ Σανς πέρασαν από το Γουισκόνσιν, παρά την επιστροφή του Greek Freak και τη θετική εμφάνιση που είχε στο ματς.
Στα 32 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 22 πόντους με 10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ,1 κλέψιμο και 4 λάθη.
Δείτε τα όσα έκανε στο παρκέ του Fiserv Forum
