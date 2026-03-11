Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μια μεστή εμφάνιση κόντρα στους Σανς και δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του στην τελική επικράτηση.

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν άλλη μια ήττα στο φετινό πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο από την πιθανότητα να βρεθούν στο Play-In Tournament.

Οι Φοίνιξ Σανς πέρασαν από το Γουισκόνσιν, παρά την επιστροφή του Greek Freak και τη θετική εμφάνιση που είχε στο ματς.

Στα 32 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 22 πόντους με 10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ,1 κλέψιμο και 4 λάθη.

Δείτε τα όσα έκανε στο παρκέ του Fiserv Forum