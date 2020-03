Η κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο κατέβασε ρολά για τουλάχιστον 30 ημέρες όπως ανακοίνωσε επισήμως ο Άνταμ Σίλβερ λόγω της έξαρσης του Covid-19 και ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ενημέρωσε πως θα δωρίσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στο προσωπικό του γηπέδου των «Ελαφιών» που δεν θα έχει δουλειά το επόμενο διάστημα.

Θυμίζουμε πως ανάλογη κίνηση έκανε και ο Κέβιν Λοβ με το προσωπικό των Καβαλίερς.

«Είναι μεγαλύτερο από το παιχνίδι!! Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους που κάνουν τη ζωή μου, τις ζωές της οικογένειας μου και των συμπαικτών μου πιο εύκολες. Εγώ και η οικογένεια μου προσφέρουμε 100.000 δολάρια στο προσωπικό του Fiserv Forum. Θα το περάσουμε μαζί»!

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together!

