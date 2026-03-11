Η βαθμολογία στο NBA: Σε κίνδυνο οι Μπακς, απομακρύνεται το Play-In!

Οι Μπακς ολοένα και απομακρύνονται από 10η θέση του Play-In, την ώρα που οι Σπερς συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να απειλούν τους Θάντερ στην κορυφή της Δύσης.

Αν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στην ενεργό δράση οι Μιλγουόκι Μπακς εξακολουθούν να παραπαίουν με αποτέλεσμα να βρεθούν πέντε νίκες πίσω από την 10η θέση στην Ανατολή και να δυσκολέψει πολύ η είσοδος στο Play-In Tournament.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ανατολική Περιφέρεια

Πίστονς 46-18 Σέλτικς 43-22 Νικς 41-25 Καβαλίερς 40-25 Ράπτορς 36-28 Χιτ 37-29 Μάτζικ 35-28 Σίξερς 35-30 Χοκς 34-31 Χόρνετς 33-33 Μπακς 27-37 Μπουλς 27-38 Νετς 17-48 Γουίζαρντς 16-48 Πέισερς 15-50

Δυτική Περιφέρεια