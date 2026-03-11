Η βαθμολογία στο NBA: Σε κίνδυνο οι Μπακς, απομακρύνεται το Play-In!
Οι Μπακς ολοένα και απομακρύνονται από 10η θέση του Play-In, την ώρα που οι Σπερς συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να απειλούν τους Θάντερ στην κορυφή της Δύσης.
Αν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στην ενεργό δράση οι Μιλγουόκι Μπακς εξακολουθούν να παραπαίουν με αποτέλεσμα να βρεθούν πέντε νίκες πίσω από την 10η θέση στην Ανατολή και να δυσκολέψει πολύ η είσοδος στο Play-In Tournament.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
- Σίξερς - Γκρίζλις 139-129
- Νετς - Πίστονς 100-138
- Χιτ - Γουίζαρντς 150-129
- Χοκς - Μάβερικς 124-112
- Ρόκετς - Ράπτορς 113-99
- Μπακς - Σανς 114-129
- Σπερς - Σέλτικς 126-116
- Γουόριορς - Μπουλς 124-130
- Μπλέιζερς - Χόρνετς 101-103
- Κινγκς - Πέισερς 114-109
- Λέικερς - Τίμπεργουλβς 120-106
Ανατολική Περιφέρεια
- Πίστονς 46-18
- Σέλτικς 43-22
- Νικς 41-25
- Καβαλίερς 40-25
- Ράπτορς 36-28
- Χιτ 37-29
- Μάτζικ 35-28
- Σίξερς 35-30
- Χοκς 34-31
- Χόρνετς 33-33
- Μπακς 27-37
- Μπουλς 27-38
- Νετς 17-48
- Γουίζαρντς 16-48
- Πέισερς 15-50
Δυτική Περιφέρεια
- Θάντερ 51-15
- Σπερς 48-17
- Ρόκετς 40-24
- Λέικερς 40-25
- Τίμπεργουλβς 40-25
- Νάγκετς 39-26
- Σανς 38-27
- Κλίπερς 32-32
- Γουόριορς 32-33
- Μπλέιζερς 31-35
- Γκρίζλις 23-41
- Μάβερικς 21-44
- Πέλικανς 21-45
- Τζαζ 50-45
- Κινγκς 16-50
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.