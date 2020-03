Η regular season στο ΝΒΑ έχει μπει στην τελική ευθεία, οι ομάδες διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει playoffs και ο Adrian Wojnarowski αποκάλυψε πως ο περσινός MVP θα υποβληθεί προληπτικά σε εξετάσεις στο αριστερό γόνατο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Αντετοκούνμπο προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τους Λέικερς όπου οι Μπακς γνώρισαν την ήττα και θα υποβληθεί σε μαγνητική.

Μετά το ματς πάντως ο Greek Freak έσπευσε να καθησυχάσει τον κόσμο, λέγοντας πως όλα είναι εντάξει αλλά πρόσθεσε πως η πτώση του ήταν τρομακτική.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo is getting a precautionary MRI on his left knee, league sources tell ESPN. The MVP landed hard on the floor and tweaked the knee in second half of the loss to the Lakers Friday night, but stayed in the game.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 7, 2020