Aντετοκούνμπο: «Είναι εντάξει το γόνατό μου, τρομακτική η πτώση» (vid)

Σε αναμμένα κάρβουνα ήταν όλος ο οργανισμός των Μπακς για λίγα λεπτά όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπεσε άτσαλα στο παρκέ και έδειξε να χτυπά το αριστερό γόνατό του απέναντι στους Λέικερς.

Μετά το ματς ο Greek Freak καθησύχασε τον κόσμο, λέγοντας πως όλα είναι εντάξει αλλά πρόσθεσε πως η πτώση του ήταν τρομακτική.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ που δεν μπορούσε να κρύψει την ανησυχία του όταν είδε τον Γιάννη να πέφτει στο παρκέ.

Bucks fans collectively hold their breath as Giannis falls awkwardly, but he gets up quickl pic.twitter.com/AfxNnRBpNX

ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 7, 2020