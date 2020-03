Αντετοκούνμπο: «Τι μπορώ να σχολιάσω... είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς!» (vid)

O Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι μίλησε μετά την ήττα από τους Λέικερς, σχολίασε τι δεν πήγε καλά, ενώ για ακόμα μια φορά εκθείασε τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

«Σίγουρα δεν παίξαμε έξυπνα. Προφανώς προσπαθήσαμε, παλέψαμε. Παλεύουμε κάθε παιχνίδι, αλλά εκτέλεσαν 31 βολές. Τους στέλναμε στις βολές πολύ εύκολα, τους κυνηγούσαμε. Εκτέλεσαν 31 βολές που αν τις αφαιρέσεις είναι στους 70 πόντους. Τους δίνεις 12 βολές, 13... Πρέπει να βελτιωθούμε. Θα μάθουμε πολλά από αυτό το παιχνίδι. Θα το δούμε σε βίντεο. Θα ετοιμαστούμε, αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσουμε.

Ο Κρις πρέπει να συνεχίσει να σουτάρει. Δεν παίζει ρόλο αν έχεις μια κακή βραδιά. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, οπότε μια κακή βραδιά δεν σε σταματά. Ακόμα και αν έχει 0/20 πρέπει να συνεχίσει να σουτάρει.

Επιθετικά παίζαμε αργά. Παίζαμε στο μισό γήπεδο με όλους τους ψηλούς παίκτες τους, οπότε είναι δύσκολο να βρεις ανοιχτά σουτ. Πρέπει να παίζουμε πιο γρήγορα και αμυντικά τους δώσαμε πολλές βολές.

Είναι πάντα καλό να παίζεις κόντρα σε ένα από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας. Το νιώθεις όποτε κατεβάζει την μπάλα, όποτε τον αντιμετωπίζεις, νιώθεις το μεγαλείο του. Θέλω να φτάσω όπου έχει φτάσει και εκείνος. Είναι ένας από τους καλύτερος, είναι ένας από τους πιο έξυπνους παίκτες. Πρέπει να είσαι έτοιμος εναντίον του. Στο τέλος της ημέρας θα βάλει τα σουτ, θα βάλει στο παιχνίδι τους συμπαίκτες του... είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς τι μπορώ να πω».

