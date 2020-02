Team Giannis - Team LeBron 155-157: Ματσάρα που έγραψε ιστορία! (vids)

Εντυπωσιακές φάσεις και θέαμα απολαύσαμε στο All Star Game του Σικάγο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Κόμπι Μπράιαντ.

Είδαμε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια να παίζονται φοβερές άμυνες και να γίνονται πολλά φάουλ στον τελευταία περίοδο, αφού το νέο format της 4ης περιόδου έκανε θρίλερ το ματς. Ήταν ένα από τα κορυφαία all star game της ιστορίας.

Τελικά η Team LeBron επικράτησε στο θρίλερ με τη βολή που έβαλε ο Ντέιβις και έκανε το 157 (target score)-155, χαρίζοντας 400.000 δολάρια στο ίδρυμα που επέλεξε ο Βασιλιάς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (έδωσε 100.000 στο ίδρυμα της επιλογής του αφού κέρδισε ένα 12λεπτο) ήταν εντυπωσιακός με 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, οι 2 μεγάλες πάνω στον ΛεΜπρόν. Για τους νικητές 30 είχε ο Λέοναρντ και από 23 πέτυχαν οι ΛεΜπρόν και Πολ.

Για τους ηττημέμους, εκτός του Γιάννη, 23 είχε ο Ουόκερ, 22 με 10 ριμπάουντ ο Εμπίντ και 21 με 11 ριμπάουντ ο Γκομπέρ.

To ματς

Ο ΛεΜπρόν άρχισε με εντυπωσιακό κάρφωμα το ματς, δίνοντας τον τόνο στην ομάδα του, ενώ τη σκυτάλη πήρε ο Γιάννης με τα κλασικά καρφώματα του. Η ομάδα του Βασιλιά με τον Λέοναρντ να έχει κέφια έκλεισε το δεκάλεπτο στο 53-41.

H Τeam Giannis έκανε πλάκα στην 2η περίοδο, πέρασε μπροστά με 92-83 στο συνολικό σκορ και έκλεισε το ημίχρονο με τη τριποντάρα του Γιανγκ από το κέντρο. Ο Γιάννης είχε 20 στο ημίχρονο, με τον Λέοναρντ να μετρά 25 με 7/9 τρίποντα. Πάντως ο αρχηγός Γιάννης δεν γλίτωσε την καζούρα από τον Σακίλ για το αποτυχημένο κάρφωμα.

Ο Μίτσελ έγραψε το 104-98 για την Team Giannis, αλλά ο Ντόντσιτς απάντησε με τριποντάρα. Ο Σίμονς κάρφωσε εντυπωσιακά για το 127-113, 2 λεπτά πριν την λήξη της 3η περιόδου. Σίγουρα μια από τις φάσεις σε αυτό το δεκάλεπτο ήταν η ασίστ του Κέμπα για το κάρφωμα του Εμπίντ. Φυσικά ξεχώρισαν και τα τρίποντα του Greek Freak και τον Ντόντσιτς. Η περίοδος έληξε στο 133-124 και έτσι το target score πήγε στο 157 (όποιος έφτανε στον αριθμό αυτό θα χάριζε 300.000 δολάρια στο ίδρυμα της επιλογής του)! Η ιδεά αυτή του ΝΒΑ έδωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην 4η περίοδο, αφού οι 2 ομάδες άρχισαν τα φάουλ και τις άμυνες.

Ο Κρις Πολ έγραψε το 137-132 για τον ΛεΜπρόν και την παρέα του. Ο Βασιλιάς κατάφερε να αφήσει άφωνο τον Γιάννη με την εντυπωσιακή προσπάθεια του. Ο Γιάννης άρχισε να μοιράζει τάπες σε ΛεΜπρόν και Ντέιβις. Ο Χάρντεν είχε 0/2 βολές με το σκορ στο 144-141. O Eμπιντ ισοφάρισε σε 152-152, με τις 2 ομάδες να ψάχνουν 5 πόντους για να πάρουν το ματς. Ο Γιάννης έκανε μεγάλη τάπα στον ΛεΜπρόν με το σκορ στο 153-154. Ο ΛεΜπρόν κάρφωσε για το 153-156, ο Εμπιντ απάντησε για να έρθει ο Ντέιβις και

Πριν το ματς ο Μάτζικ συγκλόνισε με τον λόγο του για τον Κόμπι και ζήτησε 8 δευτερόλεπτα σιγή.

Εντυπωσιακή ήταν και η ζακέτα που φόρεσε ο Μπούκερ, τιμώντας τον Βlack Mamba και την κόρη του.

Giannis came out of nowhere #NBAAllStar pic.twitter.com/PCUzqxBFET

Young pulls up from halfcourt to close out the 2nd quarter of the 2020 #NBAAllStar game! pic.twitter.com/XHlKNUF7EG

— NBA (@NBA) February 17, 2020