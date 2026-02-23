Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα η ΑΕΚ πέρασε από την Βούλα επικρατώντας της Θέτιδας με 3-0 και ανέβηκε στην 7η θέση.

Με την Σταματία Κυπαρίσση να κάνει την διαφορά σε σερβίς και επίθεση, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 σετ της Θέτιδας στο κλειστό της Βούλας, στο τηλεοπτικό ντέρμπι που έκλεισε το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής.

Η Ένωση με το τρίποντο εδραιώθηκε στην έβδομη θέση και απέκτησε διαφορά τριών βαθμών από τον σημερινό της αντίπαλο. Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου η ΑΕΚ είναι στο -3 από τον πέμπτο ΠΑΟΚ και στο -2 από τον έκτο ΖΑΟΝ.

Η διεθνής ακραία Σταματία Κυπαρίσση ξεχώρισε με 16 πόντους με 6 άσσους, ενώ η Τουκτού Γιουζγκέντς να προσθέτει 14.

Η Θέτιδα δεν είχε στη διάθεσή της την Ολίβια Ούτερμπακ, με την Αμερικανίδα διαγώνια να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Αρβανίτης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Σταμπούλογλου, Τσεκούρας, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 14-16, 19-21, 20-25

2ο σετ: 1-8, 10-16, 13-21, 16-25

3ο σετ: 7-8, 10-16, 11-21, 19-25

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 1 άσσους, 35 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 8 άσσιυς, 41 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 16-25, 19-25) σε 75'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1/2 επ.), Βλαχάκη 13 (13/33 επ., 31% υπ. - 31% άριστες), Σταυρινίδη 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Πάλαγκ 8 (8/16 επ., 50% υπ. - 36% άριστες), Ματσαρόκη 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 12 (11/30 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. - 38% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 38% υπ. - 12% άριστες), Γκιαούρη 1 (1/1 επ.), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 8 (5/9 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βάλκοβα 1 (1/2 επ.), Ντιουφ 9 (9/23 επ., 14% υπ. - 0% άριστες), Καββαδία 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ), Γιουζγκέντς 14 (13/21 επ., 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 16 (9/18 επ., 6 άσσοι, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 30% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 60% υπ. - 30% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου, Μπουρτέα, Μήλιου, Πατουχέα 1 (1 μπλοκ).

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, έκανε ένα μεστό και καλό παιχνίδι. Εμείς δεν μπήκαμε στον αγώνα. Είχαμε πολλά λάθη και δεν μπορείς να κυνηγήσεις τέτοιους αγώνες έτσι. Κάναμε μια κακή εμφάνιση, η δεύτερη φέτος, και πάλι έτυχε να είναι με την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει δικαιολογία με την απουσία της Ούτερμπακ. Έπρεπε οι υπόλοιπες αθλήτριες να καλύψουν την απουσία της. Υπάρχουν άλλες τρεις καυτές αγωνιστικές και θα κυνηγήσουμε μέχρι τέλους τα πλέι οφ».

Κώστας Ταμπουρατζής (Α.Ε.Κ.): «Ξέρουμε τις δυνατότητές μας. Τον τελευταίο μήνα στερηθήκαμε μία παίκτρια, ενώ και η Θέτιδα έπαιξε χωρίς διαγώνια και πάλεψε. Το περάσαμε κι εμείς αυτό και ελπίζω να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Βήμα-βήμα κάνουμε αυτό που θέλουμε και αυτή είναι η εικόνα της ομάδας. Αυτή την εβδομάδα ήμουν τυχερός και είχα όλες τις αθλήτριες στο γήπεδο. Όταν προπονούμαστε έτσι, αυτή είναι η εικόνα μας. Θέλουμε δύο πράγματα: απόδοση και επίδοση. Απόδοση για να χαίρεται αυτός ο απίστευτος κόσμος όταν έρχεται στο γήπεδο και επίδοση για να έχουμε αποτέλεσμα. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια και θέλω να τα κερδίσουμε όλα, ώστε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στα πλέι οφ».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 21/2

Άρης – ΖΑΟΝ 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)

Μίλων – Πανιώνιος 0-3 (22-25, 16-25, 27-29)

Μαρκόπουλο – Ηλυσιακός 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-20)

ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

Κυριακή 22/2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-2 (23-25, 22-25, 25-18, 25-14, 15-13)

Καθαρά Δευτέρα 23/2

Θέτις Βούλας – ΑΕΚ 0-3 (20-25, 16-25, 19-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 51

2. Ολυμπιακός 47

3. Πανιώνιος 42

4. ΑΟ Θήρας 36

5. ΠΑΟΚ 31

6. ΖΑΟΝ 30

7. ΑΕΚ 28

8. Θέτις 25

9. Μίλων 20

10. Μαρκόπουλο 14

11. Άρης 12

12. Ηλυσιακός 6