Ο Ντόντσιτς το έκανε στο Rising Stars Challenge, ήρθε η σειρά του Γιανγκ να απαντήσει στο All Star Game.

Ο γκαρντ των Χοκς και της Team Giannis το μπουμπούνισε από το κέντρο, τρελαίνοντας τον κόσμο και τους συμπαίκτες του.

Δείτε τι έκανε.

ICE TRAE FROM HALFCOURT AT THE BUZZER

(@budweiserusa) pic.twitter.com/eHcnJKNtPb

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 17, 2020