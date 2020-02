Ο Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την κόρη του και άλλα 7 άτομα έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα.

Το All Star Game είναι αφιερωμενό σε αυτούς, με τον Μπούκερ να φορά μια υπέροχη ζακέτα για τον Black Mamba και την κορούλα του, την Gigi.

Devin Booker’s warm up tribute to Kobe and Gianna Bryant ahead of his first #NBAAllStar appearance. pic.twitter.com/njIz4Tj0Jj

