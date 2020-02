Ο «Βασιλιάς» χάρισε ένα πανέμορφο στιγμιότυπο πριν από λίγες ημέρες, όταν έκανε ακριβώς το ίδιο κάρφωμα που είχε κάνει ο «Black Mamba» το 2001.

Ο γιος του, Μπρόνι Τζούνιορ, εκτέλεσε ακριβώς την ίδια φάση κι έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο!

Bronny throwing down a reverse dunk like his Dad who did it like Kobe! pic.twitter.com/7ULgXrwVzk — Ballislife.com (@Ballislife) February 11, 2020

Bronny really throwing it down like his dad and Kobe pic.twitter.com/1pD3iXVES0 — Athlete Swag (@AthleteSwag) February 11, 2020