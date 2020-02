Ο ΛεΜπρον έκανε την καρφωματάρα όπως την... έμαθε από τον Κόμπι! (vid)

Ο «Βασιλιάς» κατάφερε να γυρίσει κεφάλια, με το αδιανόητο ανάποδο κάρφωμα που έκανε κόντρα στους Ρόκετς. Ο ΛεΜπρον έφυγε στον αιφνιδιασμό, «περπάτησε» στον αέρα και κάρφωσε ανάποδα, εντυπωσιάζοντας και τους πιο δύσπιστους.

Το απίστευτο είναι ότι ένα αντίστοιχο κάρφωμα είχε κάνει και ο Κόμπι Μπράιαντ 19 χρόνια πριν, τιμώντας και μέσα στο παρκέ την μνήμη του και θυμίζοντας στους νεότερους ποια είναι η απίστευτη κληρονομιά που έχει αφήσει ο τεράστιος Κόμπι.

Same arena. Same basket. Same dunk. 19 years apart. pic.twitter.com/fj7HRmqv3c

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 8, 2020