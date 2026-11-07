Ντόντσιτς: Βuzzer beater τριποντάρα από τη μια μπασκέτα στην άλλη
Ασταμάτητος ο Λουκα Ντόντσιτς σε άλλο ένα ματς του ΝΒΑ. Ο Σλοβένος γκαρντ κάνει παπάδες τη φετινή σεζόν και έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο, βάζοντας υποψήφιοτητα για MVP. Ο Luka είχε 53 πόντους στη νίκη των Λέικερς με 124-118 κόντρα στους Μπλέιζερς.
Έτσι η ομάδα από το Λος Άντζελες ανέβηκε στο 8-2. Στο highlight της βραδιάς, ο Ντόντσιτς το... μπουμπούνισε από τη μιά μπασκέτα στην άλλη στο τέλος της τρίτης περιόδου, δειχνοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει το ματς να ξεφύγει από τους λιμνάνθρωπους.
Απολαύστε τον
LUKA FROM BEYOND HALF COURT 🤯🤯🤯 THE SHOT THAT CHANGED THE GAME https://t.co/BGTMNviOMf— Bleacher Report (@BleacherReport) November 7, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.