O Λούκα Ντόντσιτς το έσταξε από το... σπίτι του κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ασταμάτητος ο Λουκα Ντόντσιτς σε άλλο ένα ματς του ΝΒΑ. Ο Σλοβένος γκαρντ κάνει παπάδες τη φετινή σεζόν και έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο, βάζοντας υποψήφιοτητα για MVP. Ο Luka είχε 53 πόντους στη νίκη των Λέικερς με 124-118 κόντρα στους Μπλέιζερς.

Έτσι η ομάδα από το Λος Άντζελες ανέβηκε στο 8-2. Στο highlight της βραδιάς, ο Ντόντσιτς το... μπουμπούνισε από τη μιά μπασκέτα στην άλλη στο τέλος της τρίτης περιόδου, δειχνοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει το ματς να ξεφύγει από τους λιμνάνθρωπους.

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