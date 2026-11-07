Ντόντσιτς: Διαλύει όλα τα κοντέρ με 40 πόντους μ.ο, τα εξωφρενικά νούμερα του
Πράματα και θάματα κάνει ο Λουκα Ντόντσιτς από την αρχή της σεζόν. Ο Σλοβένος γκαρντ είχε 53 πόντους και οι Λέικερς επικράτησαν με 124-118 και ανέβηκαν στο 8-2 σε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα που κάνουν.
Ο Σλοβένος σταρ έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο να αναδειχθεί MVP στη λίγκα. Μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος σκόρερ και μετρά 40.1 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ ανά ματς, ενώ σουτάρει με 50%, έχει 42% τρίποντα και 87% βολές.
Ειδικά στα επτά τελευταία ματς κάνει θραύση και τα νούμερα του τα συναντάς σε video game. Αλλά ο Luka Magic τα κάνει στην πραγματικότητα. Η αποχώρηση του ΛεΜπρόν δείχνει να τον έχει απελευθερώσει και παλεύει να κάνει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ.
Αναλυτικά
Με Τζαζ: 52 πόντους, 10 ασίστ, 8 ριμπάουντ
Με Πόρτλαντ: 42 πόντοι, 9 ασίστ, 5 ριμπάουντ
Με Γουόριορς: 37 πόντοι, 5 ασίστ, 7 ριμπάουντ
Με Ράπτορς, 45 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ
Με Χιτ: 42 πόντοι, 13 ασίστ, 7 ριμπάουντ
Με Σακραμέντο: 40 πόντοι, 7 ασίστ, 9 ριμπάουντ
Με Πόρτλαντ: 53 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ
Luka Doncic over his last 7 games: 53 PTS - 5 REB - 5 AST 40 PTS - 9 REB - 7 AST 42 PTS - 7 REB - 13 AST 45 PTS - 15 REB - 6 AST 37 PTS - 7 REB - 5 AST 41 PTS - 5 REB - 9 AST 52 PTS - 8 REB - 10 AST MVP him https://t.co/R7vFnOhXAF— NBACentral (@TheDunkCentral) November 7, 2026
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