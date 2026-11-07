Ντόντσιτς: Διαλύει όλα τα κοντέρ με 40 πόντους μ.ο, τα εξωφρενικά νούμερα του

Ντόντσιτς: Διαλύει όλα τα κοντέρ με 40 πόντους μ.ο, τα εξωφρενικά νούμερα του

Νίκος Καρφής
Ντόντσιτς: Διαλύει όλα τα κοντέρ με 40 πόντους μ.ο, τα εξωφρενικά νούμερα του
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O Λούκα Ντόντσιτς έχει εξωφρενικά νούμερα φέτος και... κρυφοκοιτάζει το βραβείο του MVP.

Πράματα και θάματα κάνει ο Λουκα Ντόντσιτς από την αρχή της σεζόν. Ο Σλοβένος γκαρντ είχε 53 πόντους και οι Λέικερς επικράτησαν με 124-118 και ανέβηκαν στο 8-2 σε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα που κάνουν.

Ο Σλοβένος σταρ έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο να αναδειχθεί MVP στη λίγκα. Μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος σκόρερ και μετρά 40.1 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 7.7 ασίστ ανά ματς, ενώ σουτάρει με 50%, έχει 42% τρίποντα και 87% βολές.

Ειδικά στα επτά τελευταία ματς κάνει θραύση και τα νούμερα του τα συναντάς σε video game. Αλλά ο Luka Magic τα κάνει στην πραγματικότητα. Η αποχώρηση του ΛεΜπρόν δείχνει να τον έχει απελευθερώσει και παλεύει να κάνει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά

Με Τζαζ: 52 πόντους, 10 ασίστ, 8 ριμπάουντ

 

Με Πόρτλαντ: 42 πόντοι, 9 ασίστ, 5 ριμπάουντ

Με Γουόριορς: 37 πόντοι, 5 ασίστ, 7 ριμπάουντ

Με Ράπτορς, 45 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ

Με Χιτ: 42 πόντοι, 13 ασίστ, 7 ριμπάουντ

Με Σακραμέντο: 40 πόντοι, 7 ασίστ, 9 ριμπάουντ

Με Πόρτλαντ: 53 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ

     

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