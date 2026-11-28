Φανταστικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ξεχώρισε στη νίκη των Χιτ επί των πρωταθλητών Νικς.

Ματσάρα στη Νέα Υόρκη, κόντρα σε δύο ομάδες που έχουν ως στόχο την πρωτιά στην Ανατολική περιφέρεια του NBA. Οι πρωταθλητές Νικς, υποδέχθηκαν τους Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με την ομάδα του «greek freak» να παίρνει το διπλό στο «Madison Square Garden» με 108-105.

Ο Γιάννης πραγματοποίησε μία ακόμη «μαγική» εμφάνιση με τη νέα του ομάδα και απέδειξε ξανά, ότι είναι ικανός να οδηγήσει το Μαϊάμι σε μεγάλες επιτυχίες. Ο Έλληνας σούπερ σταρ, αγωνίστηκε για 32 λεπτά κόντρα στους Νικς και ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης των Χιτ.

Είχε 22 πόντους (2/6 βολές, 10/15 δίποντα), 23 ριμπάουντ (19 αμυντικά, 4 επιθετικά). 3 ασίστ και 2 λάθη. Με αυτή την τρομερή επίδοση, πέτυχε ένα σπουδαίο ρεκόρ, καθώς είναι η πρώτη φορά που με τη φανέλα των Χιτ έχει 20+ πόντους και 20+ ριμπάουντ σε ένα παιχνίδι.