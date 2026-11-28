Ο προπονητής του Μαϊάμι Έρικ Σποέλστρα στάθηκε στην τεράστια εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στους Νικς, αποθέωσε την παρουσία του στα ριμπάουντ και αποκάλυψε όσα συζήτησε με τον Greek Freak και τον Τζέιλεν Μπράνσον στον καφέ που ήπιαν μαζί.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης των Χιτ απέναντι στους Νικς και ο προπονητής του Μαϊάμι Έρικ Σποέλστρα δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην εμφάνισή του. Ο Αντετοκούνμπο τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους και 23 ριμπάουντ, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στη δεύτερη στατιστική κατηγορία. Και ο κόουτς των Χιτ τον χαρακτήρισε «δύναμη της φύσης» τονίζοντας πόσο καθοριστικός ήταν στην άμυνα και στα ριμπάουντ, ειδικά στην τελική ευθεία.

Παράλληλα, στάθηκε και στη σχέση που χτίζεται ανάμεσα στον Γιάννη και τον Μπαμ Αντεμπάγιο, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος βγήκε μαζί τους για καφέ, σε μια συνάντηση που είχε στόχο να τους φέρει πιο κοντά ως ηγέτες της ομάδας. Όπως εξήγησε, η επικοινωνία μεταξύ τους είναι σημαντική, τόσο για το μπάσκετ όσο και έξω από αυτό. Στη συνέχεια, ο προπονητής αναφέρθηκε στην αντίδραση της ομάδας του στην αντεπίθεση των Νικς, αλλά και στην επιστροφή του Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ στο ροτέισον.

Οι δηλώσεις του προπονητή των Χιτ Έρικ Σποέλστρα:

Υπάρχει λόγος που τον αποκαλούν «Greek Freak», τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους και 23 ριμπάουντ. Πώς τον έχεις δει να ηγείται της ομάδας σου, παρόλο που δεν είναι πολύ καιρό μαζί σας, και να αποτελεί έναν από τους λόγους που κερδίσατε σήμερα;

Τα 23 ριμπάουντ ήταν απίστευτα. Απίστευτα. Υπήρξαν τέσσερις ή πέντε φάσεις στην τελική ευθεία όπου υπήρξε τουλάχιστον τόση επαφή, αν όχι περισσότερη, σε μία φάση με ριμπάουντ που κατέληξε εκτός ορίων. Αυτό σου δείχνει ένα κομμάτι του μεγαλείου του. Απόψε όλα είχαν να κάνουν με την άμυνα και τα ριμπάουντ στο τέλος, αλλά και με το ότι ήταν μια «δύναμη της φύσης» σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, βοηθώντας μας να χτίσουμε αυτά τα προβαδίσματα.

Ξέρω ότι πήγες με τον Μπαμ και τον Γιάννη έξω για καφέ στο ρεπό σας...

Πώς το ξέρεις αυτό;

Κάνω την έρευνά μου πού και πού. Ξέρω ότι χτίζετε κάτι μεγαλύτερο και απόψε συνδυάστηκαν για 47 πόντους και αμέτρητα ριμπάουντ. Τι πιστεύεις ότι προσέφερε στο δέσιμο της ομάδας αυτή η συζήτηση έξω από το μπάσκετ;

Δεν ξέρω αν έκανε κάτι συγκεκριμένο, είναι απλώς μέρος της διαδικασίας. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για εμάς να βρεθούμε μαζί εκτός έδρας. Έμοιαζε με την κατάλληλη στιγμή, αφού είχαμε αρκετό χρόνο σε εκείνο το ταξίδι. Και όλοι κοιτάζουν εμάς τους τρεις για να είμαστε οι ηγέτες της ομάδας με διαφορετικούς τρόπους. Αν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, είναι σημαντικό να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να δουλεύουμε ώστε να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Κάποια από αυτά που συζητήσαμε αφορούσαν το μπάσκετ, κάποια όχι. Δεν ήταν κάτι κοσμοϊστορικό. Αυτό που τους είπα τότε ήταν ότι «αυτός πρέπει να είναι ο πρώτος από πολλούς καφέδες», οπότε απλώς πρέπει να συνδεθούμε.

Μας μίλησες για το πώς θέλεις να παίζετε κλειστά παιχνίδια, ώστε να δεις πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα σου. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για την αντίδρασή της στο κρίσιμο τέλος;

Προφανώς μας αρέσει το αποτέλεσμα, αλλά είναι καλό να περνάμε μέσα από όλα αυτά τα συναισθήματα, το πλάνο για το τέλος του αγώνα και τις αμυντικές καταστάσεις που καλείσαι να αντιμετωπίσεις στα τελευταία λεπτά. Μου άρεσε το πείσμα που δείξαμε στην τέταρτη περίοδο. Όταν έκαναν το σερί τους, βρήκαμε τον τρόπο να δημιουργήσουμε μια διαφορά και να διαχειριστούμε πολλά συναισθήματα στην τελική ευθεία. Ο Μπράνσον κέρδισε φάουλ σε εκείνο το τρίποντο και προφανώς αυτό έφερε στην επιφάνεια πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Καταφέραμε να εκτελέσουμε σωστά τις επαναφορές από τα πλάγια και να εξασφαλίσουμε τη νίκη.

Όταν κοιτάζεις πώς χτίσατε το προβάδισμα και μετά το χάσατε, τι ήταν αυτό που άλλαξε συγκεκριμένα για την ομάδα σου;

Πρέπει να τους δώσεις τα εύσημα. Δεν μπορείς να περιμένεις να τους κρατήσεις στους 15 πόντους στην τέταρτη περίοδο. Είχαν μια μεγάλη τρίτη περίοδο και μετά, νομίζω, έβαλαν 26 πόντους στην τέταρτη. Έπρεπε, λοιπόν, να βγάλουμε κάποιες φάσεις και να αντέξουμε την καταιγίδα όταν έκαναν το σερί τους. Το κάνουν αυτό απέναντι σε όλους. Πρέπει να μπορείς να παραμείνεις αρκετά σταθερός, να εκτελέσεις στην επίθεση και μετά να βγάλεις μερικές κρίσιμες άμυνες. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε.

Έβαλες τον Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ στο ροτέισον για πρώτη φορά μετά από έξι παιχνίδια. Ποιο ήταν το σκεπτικό σου και ποιες οι εντυπώσεις σου από την εμφάνισή του;

Ενθαρρύνθηκα από τον τρόπο που έπαιξε, αλλά και από την προσέγγισή του. Δεν ήταν εύκολο γι' αυτόν, ούτε για εμάς. Μερικές φορές υπάρχουν πράγματα που απλώς δεν μπορείς να εξηγήσεις, όπως το πώς μπορεί να παίζει ένας παίκτης ή μια πεντάδα. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω μια αλλαγή, αλλά δεν έχω ξεχάσει πόσο σημαντικός πρόκειται να είναι για την ομάδα μας. Απλώς ένιωσα ότι απόψε ήταν η κατάλληλη στιγμή να τον ρίξω στο παρκέ και μου άρεσαν τα λεπτά που έπαιξε.