Κάρι: «Ίσως να είναι το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας μου»
Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στέφεν Κάρι, σε συνέντευξή του έβαλε... φωτιά με δήλωσή του, καθώς ανέφερε πως πιθανότατα αυτό ήταν το τελευταίο συμβόλαιο που υπέγραψε στην τεράστια καριέρα του. Ένας παίκτης, που λάνσαρε ένα νέο μοντέλο στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το μπάσκετ και το επηρέασαν όσο λίγοι. Κα βεβαίως, ένας άνθρωπος που έχει αναδειχθεί, μεταξύ άλλων, τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Στεφ συμφώνησε με τους «Πολεμιστές» για διετή επέκταση συμβολαίου ύψους 116 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια συμφωνία που μπορεί να τον κρατήσει στο Γκόλντεν Στέιτ μέχρι το τέλος της σεζόν 2028-29.
Ο ίδιος, μάλιστα, παραδέχθηκε πως όταν υπέγραφε το συγκεκριμένο συμβόλαιο θεωρούσε ότι πιθανότατα θα ήταν το τελευταίο της καριέρας του. «Υπέθεσα ότι πιθανότατα θα ήταν το τελευταίο συμβόλαιο που θα υπέγραφα ή, τουλάχιστον, ένα από τα τελευταία. Δεν φοβάμαι να το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το «ESPN».
Παράλληλα, πάντως, ο Κάρι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει γνώμη στο μέλλον και να θελήσει να παραμείνει στα παρκέ για μερικά χρόνια ακόμα. «Ίσως, όμως, εκπλήξω και τον ίδιο μου τον εαυτό και θελήσω να συνεχίσω», προσέθεσε.
Ενδιαφέρον είχαν και όσα δήλωσε σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνει ένα… βήμα πίσω και να αναλάβει έναν πιο συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα, εφόσον αποφασίσει να παρατείνει την παρουσία του στο NBA.
«Δεν θα πλήγωνε τον εγωισμό μου. Θέλω να κερδίζω. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, παίρνεις τις αποφάσεις σου με βάση αυτά που έχεις μπροστά σου», απάντησε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
STEPH CURRY HINTS AT HIS FINAL NBA CONTRACT! 👀 Steph Curry admits the two-year extension he signed with the Golden State Warriors in September could be his last NBA deal. “I assumed that it would probably be one of, if not the last, contract I signed.” “But maybe I'll surprise myself and want to keep going.” Could we be approaching the final chapter of Curry's legendary career? 🏀 #stephcurry #goldenstatewarriors #nba #dubnation— BNA | BASKETBALL NEWS 🇦🇺 (@AusBballnews) November 18, 2026
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