Οι Λέικερς με πρώτο σκόρερ Ντόντσιτς υπέταξαν τους Τζαζ με 109-94.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 109-94 των Τζαζ. Αυτό έφερε τους ηττημένους στο 3-16 και συνεχίζουν να απογοητεύουν.

Κορυφαίος των λιμνάνθρωπων ο Λούκα Ντόντσιτς με 28 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Λαράβια έκανε double double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Φιλιπόφσκι με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ και ο Όστιν με 18 πόντους.

Ο Ντουράντ είχε κέφια

Οι Ρόκετς δικαιολόγησαν τα προγνωστικά και επικράτησαν με 116-104 των Κλίπερς. Με ένα καλό δεύτερο ημίχρονο έλεγξαν το ματς και έφτασαν στο 13-5, ρίχνοντας τους ηττημένους στο 4-12.

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν απολαυστικός με season high και 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Απο την άλλη πλευρά ο Γκάρλαντ τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 1 ριμπάουντ και 8 ασίστ.