Οι Ντένβερ Νάγκετς επιβλήθηκαν των Χιούστον Ρόκετς με 133-124 σε μια «τιτανομαχία» ανάμεσα σε Γιόκιτς και Σενγκούν.

Τι «brad e faire» ήταν αυτό! Οι Ντένβερ Νάγκετς (9-5) υπέταξαν τους Χιούστον Ρόκετς (12-5) με 133-124 στο ντέρμπι της Δύσης με τους Γιόκιτς και Σενγκούν να παραδίδουν... μαθήματα μπάσκετ. Ο «Joker» έκανε double - double με 26 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ σε 37:41, ενώ ο Τούρκος ψηλός των φιλοξενούμενων έκανε triple - double με 28 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 36:03.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκειά του αλλά στην τελευταία και καθοριστική περίοδο, οι «Σβόλοι» ήταν πιο κυνικοί και έφτασαν στην τελική επικράτηση. Για το Ντένβερ σε εξαιρετική μέρα ήταν και ο Μπράουν με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για το franchise του Τέξας άγγιξε το double - double ο ΦανΦλίτ με 25 πόντους, 1 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-33, 62-60, 99-102, 133-124