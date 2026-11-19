Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μπόστον Σέλτικς με 105-101 και οι Γιούτα Τζαζ έκαναν την έκπληξη νικώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς με 109-97.

Τελικά... χάνουν οι Μπόστον Σέλτικς (11-4). Το Ντένβερ (8-5) λύγισε τους Κέλτες με 105-101 και πλέον η κορυφή της ανατολικής περιφέρειας του NBA ανήκει στους Σίξερς, που νίκησαν στην έδρα των Μάτζικ. Για τους «Σβόλους» κορυφαίος ήταν ο Σέρβος σταρ, Νίκολα Γιόκιτς, που άγγιξε το double - double καταγράφοντας 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε σχεδόν 39 συμμετοχής. Στο πλευρό του «Joker» στάθηκαν οι Τζαμάλ Μάρεϊ με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Τζέισον Τέιτουμ με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Brought the fight. #DigDeep https://t.co/X5teAnYzG0 — Denver Nuggets (@nuggets) November 19, 2026

Στον «πλανήτη» Γιούτα (3-13) υπάρχει... οξυγόνο. Οι Τζαζ έκαναν τη μεγάλη έκπληξη και νίκησαν τους Λέικερς (13-3) και μάλιστα μέσα στο LA με 109-97. Για τους φιλοξενούμενους ηγήθηκε ο Κεϊόντε Τζορτζ που έκανε double double με 30 πόντους, 10 ασίστ και ένα ριμπάουντ. Για τους γηπεδούχους, κυριαρχικός ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, καταγράφοντας 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.