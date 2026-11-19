NBA: Η κυριαρχική τάπα του Αντετοκούνμπο στην κορυφή του Top 10 (vid)
Άλλη μια βραδιά αγωνιστικής δράσης με έντονες συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα έφτασε στο τέλος της στον «μαγικό κόσμο του NBA». Στο Top 10 θα αντικρίσει κανείς, μεταξύ άλλων, τρομερές ομαδικές συνεργασίες, θεαματικές ατομικές ενέργειες, κυριαρχικές τάπες και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στην κορυφή των καλύτερων φάσεων μετά την επιβλητική τάπα με τα δύο χέρια στον Μπέρις, στη νίκη των Χιτ κόντρα στους Μπακς με 137-130, στο Μαϊάμι.
Δείτε το Top 10:
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