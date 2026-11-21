Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επιβλήθηκαν των Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 126-120 και οι Λος Άντζελες Λέικερς τα... χρειάστηκαν αλλά επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς με 106-104.

Ένας Γκίλτζιους - Αλεξάντερ από... άλλον πλανήτη πήρε από το χέρι την Οκλαχόμα (10-6) στη νίκη με 126-120 εις βάρος των Πέλικανς (5-12). Ο σταρ των Θάντερ κατέγραψε 40 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 37:09, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Ο Ισπανός rookie, Αντάι Μάρα, που επιλέχθηκε στο Νο12 του draft από τους Θάντερ το καλοκαίρι, έκλεψε την παράσταση με double - double. Μέτρησε 22 πόντους, 16 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για τους ηττημένους, κορυφαίος ήταν ο Τζερεμάια Φίαρς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Ζάιον Γουίλιαμσον κατέγραψε 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ αλλά το δίδυμο της Νέας Ορλεάνης δεν... έφτασε.

Οι Λέικερς (14-3) του Ντόντσιτς... ίδρωσαν αλλά πήραν το «ροζ φύλλο» αγώνα κόντρα στους Κινγκς (1-14) με 106-104. Για το Λος Άντζελες ξεχώρισε ο «Luka Magic» με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για το Σακραμέντο, που παραπαίει 30 πόντους είχε ο Χάντερ και double - double έκανε ο Σαμπόνις με 19 πόντους, 16 ριμπάουντ και 1 ασίστ.