Θάντερ - Πέλικανς 126-120: Νίκη με ασύλληπτο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ
Ένας Γκίλτζιους - Αλεξάντερ από... άλλον πλανήτη πήρε από το χέρι την Οκλαχόμα (10-6) στη νίκη με 126-120 εις βάρος των Πέλικανς (5-12). Ο σταρ των Θάντερ κατέγραψε 40 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 37:09, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Ο Ισπανός rookie, Αντάι Μάρα, που επιλέχθηκε στο Νο12 του draft από τους Θάντερ το καλοκαίρι, έκλεψε την παράσταση με double - double. Μέτρησε 22 πόντους, 16 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Για τους ηττημένους, κορυφαίος ήταν ο Τζερεμάια Φίαρς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Ζάιον Γουίλιαμσον κατέγραψε 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ αλλά το δίδυμο της Νέας Ορλεάνης δεν... έφτασε.
Cup Night W ✔️ https://t.co/62HKbWjNN6— OKC THUNDER (@okcthunder) November 21, 2026
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Οι Λέικερς (14-3) του Ντόντσιτς... ίδρωσαν αλλά πήραν το «ροζ φύλλο» αγώνα κόντρα στους Κινγκς (1-14) με 106-104. Για το Λος Άντζελες ξεχώρισε ο «Luka Magic» με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για το Σακραμέντο, που παραπαίει 30 πόντους είχε ο Χάντερ και double - double έκανε ο Σαμπόνις με 19 πόντους, 16 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
W secured https://t.co/O3P49cH4oj— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.