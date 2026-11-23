Mπουλς - Νάγκετς 145-151: Απόδραση στην παράταση με όργια Γιόκιτς-Μάρεϊ
Απίθανο ματς έγινε στο Σικάγο, με τους Νάγκετς να βγάζουν την ποιότητα τους και να αποδρούν στην παράταση. Το Ντένβερ επικράτησε με 151-145 και είχε για πρωταγωνιστές τους δύο ηγέτες του.
Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σταμάτησε στους 45 πόντους με 6/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ ο Γιόκιτς έκανε ένα τρελό triple double με 37 πόντους, 18 ριμπάουντ και 11 ασίστ, κάνοντας για άλλη μια φορά τα πάντα πάνω στο παρκέ.
Πάντως το δικό του triple double έκανε και ο Γκίντεϊ με 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 22 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Μπάντι Χιλντ με 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Δεν ήταν όμως αρκετοί για τους ταύρους.
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