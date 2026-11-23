Χιτ - Θάντερ 123-113: Το Μαϊάμι δεν λυγίζει ούτε χωρίς Γιάννη
Σε εξαιρετική κατάσταση παραμένουν οι Χιτ. Το Μαϊάμι αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έμεινε στα πιτς λόγω τενοντίτιδας, αλλά η ομάδα του Σποέλστρα έδειξε χαρακτήρα για να νικήσει με 123-113 τους Θάντερ.
Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 67-52 υπέρ των Χιτ, ενώ το τρίτο δωδεκάλεπτο τελείωσε με 95-80. Με αυτή τη νίκη οι Χιτ πήγαν στο 10-6 και έχει διαγράψει το κακό ξεκίνημα. Πλέον το Μαϊάμι έχει αποκτήσει χημεία.
Στο 10-7 βρίσκονται οι Θάντερ που δυσκολεύονται αρκετά με τις απουσίες των Γουίλιαμς Χόλμγκρεν και Μίτσελ.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Μεγάλο ματς για τους νικητές έκανε ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος είχε 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ, σημειώνοντας triple-double. Από την άλλη πλευρά πετάχτηκε από το πουθενά o Μπένετ Στιρτζ με 21, ενώ ο 20 είχε ο Μακέιν.
Βοήθησε αρκετά ο Λάρσον με 21 πόντους και ο Γιόβιτς με 15.
Οι Χιτ εντυπωσιάζουν το τελευταίο διάστημα και πλέον μετρούν 7 σερί νίκες όντας μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος.
Τα δωδεκάλεπτα: 36-24, 67-54, 95-80, 123-113
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.