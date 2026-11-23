Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκτός, αλλά οι Χιτ δεν πτοήθηκαν και επικράτησαν με 123-113 των Θάντερ.

Σε εξαιρετική κατάσταση παραμένουν οι Χιτ. Το Μαϊάμι αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έμεινε στα πιτς λόγω τενοντίτιδας, αλλά η ομάδα του Σποέλστρα έδειξε χαρακτήρα για να νικήσει με 123-113 τους Θάντερ.

Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 67-52 υπέρ των Χιτ, ενώ το τρίτο δωδεκάλεπτο τελείωσε με 95-80. Με αυτή τη νίκη οι Χιτ πήγαν στο 10-6 και έχει διαγράψει το κακό ξεκίνημα. Πλέον το Μαϊάμι έχει αποκτήσει χημεία.

Στο 10-7 βρίσκονται οι Θάντερ που δυσκολεύονται αρκετά με τις απουσίες των Γουίλιαμς Χόλμγκρεν και Μίτσελ.

Μεγάλο ματς για τους νικητές έκανε ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος είχε 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ, σημειώνοντας triple-double. Από την άλλη πλευρά πετάχτηκε από το πουθενά o Μπένετ Στιρτζ με 21, ενώ ο 20 είχε ο Μακέιν.

Βοήθησε αρκετά ο Λάρσον με 21 πόντους και ο Γιόβιτς με 15.

Οι Χιτ εντυπωσιάζουν το τελευταίο διάστημα και πλέον μετρούν 7 σερί νίκες όντας μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-24, 67-54, 95-80, 123-113