Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έβαλαν τέλος στο σερί των 12 νικών των Σπερς, νίκες για Μινεσότα και Νέα Υόρκη.

Άλλη μια βραδιά στο NBA που επεφύλασσε τρομερό θέαμα και συγκινήσεις! Οι Ντιτρόιτ Πίστονς (9-4) πέρασαν από το Σαν Αντόνιο (12-3) με 105-93 και έβαλαν τέλος στο σερί των 12 νικηφόρων αγώνων των Σπερς, οι Τίμπεργουλβς (11-4) επιβλήθηκαν με 106-105 των Μπλέιζερς (9-5) και οι Νικς (8-6) επικράτησαν των Ράπτορς (5-9) με 111-102.

Για το Ντιτρόιτ ξεχώρισε ο Κάνιγχαμ με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γουεμπανιάμα με 25 πόντους και 18 ριμπάουντ (double - double) ήταν το «πρώτο βιολί» των Σπερς.

back in the dub column https://t.co/I5YeEZ3qq2 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 18, 2026

Η Μινεσότα πανηγύρισε μέσα σε λίγες ώρες δεύτερη διαδοχική νίκη απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έχοντας σε καταπληκτική κατάσταση τον Άιο Ντοσούνμου, που κατέγραψε 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για το Πόρτλαντ κουπί... τράβηξε ο Τζρου Χόλιντει με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

THAT WAS FUN! https://t.co/bLfQZfgCnU — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 18, 2026

Τέλος, οι πρωταθλητές Νικς, πέρασαν από τον Καναδά έχοντας σε καταπληκτική μέρα τον Τζέιλεν Μπράνσον, που είχε 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για το Τορόντο, ο Αρ Τζέι Μπάρετ ξεχώρισε με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.