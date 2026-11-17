Τίμπεργουλβς: Ο Γκομπέρ πάσαρε στην... κερκίδα και ο Μπολ τρελάθηκε
Συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους οι λύκοι στο ΝΒΑ παρόλο που έχουν αναγκαστεί να παίξουν τα περισσότερα ματς από το ξεκίνημα της σεζόν χωρίς τον Έντουαρντς.
Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με 106-98 των Μπλέιζερς και έτσι πήγαν στο 10-4 ρίχνοντας τους ηττημένους στο 9-4.
O Γκομπέρ έκανε καλό με 18 πόντους αλλά και 15 ριμπάουντ, όμως μας χάρισε και ένα φοβερό blooper. Προσπάθησε να ξεδιπλώσει τον αιφνιδιασμό της Μινεσότα, αλλά η πάσα που έκανε πήγε στην κερκίδα.
Και όλα τα λεφτά ήταν η αντίδραση του ΛαΜέλο Μπολ στον οποίο δεν άρεσε καθόλου η πάσα του Γάλλου ψηλού.
LaMelo Ball’s reaction to this pass from Rudy Gobert. 😬 https://t.co/Ea4wykot2r— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 17, 2026
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