Οι Χιτ επικράτησαν με 128-110 των Ρόκετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί στη νίκη της ομάδας του.

Μπορεί να ξεκίνησαν μουδιασμένα τη σεζόν οι Χιτ, ωστόσο στα τελευταία ματς έχουν αρχίσει να δείχνουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Το Μαϊάμι επικράτησε με 128-110 των εξαιρετικών φέτος Ρόκετς και έτσι πήγαν στο 8-6.

Από την άλλη οι ηττημένοι που δεν βρήκαν λύσεις στην αναμέτρηση και δεν μπόρεσαν να κοντράρουν τους νικητές έπεσαν στο 11-4. Εκτός έδρας έχουν τα ζητήματα τους.

Πρωταγωνιστής Γιάννης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός σε άλλη μια αναμέτρηση και η άμυνα των Ρόκετς δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να τον περιορίσει.

Ο Έλληνας σταρ είχε 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής με 8/10 δίποντα και 4/6 βολές.

Βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και κυριαρχεί και στις δύο μεριές του παρκέ για τους Χιτ. Το πρώτο δωδεκάλεπτο έληξε στο 29-15 και οι Χιτ έστειλαν το μήνυμα. Στο ημίχρονο προηγήθηκαν με 62-46 για να ελέγξουν το ματς μέχρι το τέλος.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Αλπερέν Σενγκούν μέτρησε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ 22 είχε ο Ντουράντ. Οι υπόλοιποι δεν στάθηκαν στο ύψος της περίστασης.

Για τους νικητές πλην Γιάννη, ο Γουίγκινς με τον Τόμπσον μέτρησαν από 17 πόντους, ενώ ο Μίτσελ μέτρησε 16 πόντους και 10 ασίστ. Συνεχίζει να είναι κορυφαίος πασέρ στη λίγκα σε μέσο όρο.

Επόμενος αντίπαλος των Χιτ θα είναι οι Μπακς, τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μαϊάμι. Άρα ο Γιάννης θα κληθεί να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, με την οποία πανηγύρισε και ένα πρωτάθλημα. Ξεχωριστή στιγμή.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-15, 62-46, 101-81, 128-110