Το NBA LIVE στο Gazzetta
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των 10 αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις:
29/11:
30/11:
- 00:00: Τζαζ - Σανς
- 01:00: Νικς - Χοκς
- 01:00: Πίστονς - Μάτζικ
- 01:00: Τρέιλ Μπλέιζερς - Πέλικανς
- 01:00: Ράπτορς - Νάγκετς
- 03:30: Γκόλντεν Στέιτ - Κλίπερς
- 04:00: Κινγκς - Τίμπεργουλβς
@Photo credits: x_miami_heat
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.