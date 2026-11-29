Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση των Χιτ κόντρα στους Καβαλίερς ήρθε από τον πάγκο, σπάζοντας σερί 11 χρόνων στο NBA.

Σερί που κρατούσε 11 χρόνια... έσπασε στην αναμέτρηση των Χιτ κόντρα στους Καβαλίερς που είχε να κάνει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα ο «Greek Freak» στον αγώνα κόντρα στην ομάδα του Κλίβελαντ δεν ξεκίνησε βασικός λόγω κάτι ενοχλήσεων που είχε στην προθέρμανση στον αχίλλειό του και πέρασε στο παρκέ, τρία λεπτά μετά το τζάμπολ.

Αυτό είχε να συμβεί από τον Δεκέμβριο του 2015, όταν ο Γιάννης αγωνιζόταν με τη φανέλα των Μπακς και πέρασε στο ματς ως αναπληρωματικός κόντρα στους Κλίπερς.