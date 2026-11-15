Αντεμπάγιο: Τι είπε για τον Κέντρικ Ναν
Λίγο μετά τη νίκη των Χιτ επί των Πίστονς ο Μπαμ Αντεμπάγιο στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης της ομάδας του Μαϊάμι, ρωτήθηκε για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας είναι... αδερφός του, ενώ στη συνέχεια είπε χαριτολογώντας πως αρχίζει να απειλεί τον Γιάννη για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαμ Αντεμπάγιο για τον Κέντρικ Ναν:
«Από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτά τα αποδυτήρια, είσαι αδερφός μας για πάντα… Το να τον βλέπουμε να διαπρέπει σε αυτό το επίπεδο… ξέραμε ποιος είναι. Όσο ήταν μαζί μας και έδειχνε το ταλέντο του… ο άνθρωπος βάζει καλάθια με το τσουβάλι! Νιώθω πως αρχίζει να απειλεί τον Γιάννη για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα».
Bam was asked about Kendrick Nunn playing overseas with Greece: “Once you come into this locker room — you’re a brother forever…to see him excel at that level — we knew who he was…being with us and showcasing his talent…the man gets buckets…I feel like he’s creeping on Giannis on being the man of Greece.”— The HEAT Realm (@WadexFlash) November 15, 2026
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