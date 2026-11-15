Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μετά τη νίκη των Χιτ επί των Πίστονς αποθέωσε στις δηλώσεις του τον Κέντρικ Ναν.

Λίγο μετά τη νίκη των Χιτ επί των Πίστονς ο Μπαμ Αντεμπάγιο στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης της ομάδας του Μαϊάμι, ρωτήθηκε για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού, τονίζοντας είναι... αδερφός του, ενώ στη συνέχεια είπε χαριτολογώντας πως αρχίζει να απειλεί τον Γιάννη για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαμ Αντεμπάγιο για τον Κέντρικ Ναν:

«Από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτά τα αποδυτήρια, είσαι αδερφός μας για πάντα… Το να τον βλέπουμε να διαπρέπει σε αυτό το επίπεδο… ξέραμε ποιος είναι. Όσο ήταν μαζί μας και έδειχνε το ταλέντο του… ο άνθρωπος βάζει καλάθια με το τσουβάλι! Νιώθω πως αρχίζει να απειλεί τον Γιάννη για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα».

