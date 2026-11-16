Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επιβλήθηκαν των Γιούτα Τζαζ με 110-102 και σημείωσαν τη 12η σερί νίκη τους με... διπλό Γουεμπανιάμα.

Έχουν πάρει... φόρα και δεν σταματούν πουθενά οι Σπερς! Το Σαν Αντόνιο (12-2) πέρασε και από τη Γιούτα (1-13), που παραπαίει με 110-102 με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κάνει double - double, καταγράφοντας 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ήταν η 12η διαδοχική νίκη για τα «Σπιρούνια».

Longest win streak since the 2015-16 season ‼️ https://t.co/3iqLs53YBN November 16, 2026

Οι Τζαζ ήταν ανταγωνιστικοί στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς αλλά στα κρίσιμα σημεία, η... παρέα του Γάλλου σταρ ήταν πιο κυνική και έφτασε στην τελική επικράτηση. Ο Χάρπερ βρέθηκε επίσης σε καταπληκτικό βράδυ για τους νικητές, αφού κατέγραψε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε ο Μπάμπα, που μέτρησε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-31, 55-58, 81-81, 102-110