Γουεμπανιάμα: Το απίστευτο καλάθι που πέτυχε αντί για κάρφωμα
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Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα για ακόμη μία φορά έγινε viral και χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις στο NBA.
Το κάνει σαν να παίζει NBA 2K. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα στην αναμέτρηση των Σπερς με τους Κλίπερς, χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος σούπερ σταρ, βρισκόταν μόνος του κάτω από το καλάθι της ομάδας της Νέας Υόρκης και αποφάσισε αντί για κάρφωμα να σουτάρει, έχοντας κάνει άλμα στο ύψος της μπασκέτας.
Δείτε τη φάση:
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Did Wemby just... shoot it from above the rim??? 🤯😲 https://t.co/1YDxy8mwy8— NBA (@NBA) November 20, 2026
@Photo credits: x_nba
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