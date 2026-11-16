Τα αποτελέσματα του NBA στο Gazzetta
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Δείτε πως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της βραδιάς στον «μαγικό κόσμο του NBA».
Τα αποτελέσματα 16/11:
- Τζαζ - Σπερς 102-110
- Σέλτικς - Μάβερικς 131-94
- Ράπτορς - Νικς 108-112 (παρ.)
- Ουίζαρντς - Ρόκετς 119-147
- Μπακς - Χοκς 106-113
- Κινγκς - Θάντερ 103-125
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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