Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα φαίνεται πως είχε έναν παραπάνω λόγο να κάνει ματσάρα κόντρα στους Πέλικανς.

Για άλλη μια φορά ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν εκπληκτικός για τους Σπερς και καθάρισε τους Πέλικανς. Το κοντέρ σταμάτησε στους 50 πόντους και τα 19 ριμπάουντ. Δείχνει αποφασισμένος φέτος τόσο για το βραβείο του MVP, όσο και για το πρωτάθλημα που δεν πήρε πέρυσι.

Πάντως κόντρα στους πελεκάνους είχε κι άλλον έναν λόγο για να εντυπωσιάζει. Και ο λόγος αυτός λέγεται Σελένα Γκόμεζ. Η διάσημη τραγουδίστρια βρισκόταν στα courtseats και δεν πέρασε απαρατήρητη στον Γάλλο, αφού της χαμογέλασε μετά από εύστοχο τρίποντο.

Μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στη συγκεκριμένη φάση λέγοντας: «Έπρεπε να κάνω λίγη επίδειξη για τη Σελένα, ξέρετε». Τυπάρα Wemby και εκτός παρκέ.