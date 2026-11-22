O Bίκτορ Γουεμπανιάμα είχε κέφια και οι Σπερς επικράτησαν με 114-91 των Πέλικανς. Ο Μάρεϊ χάρισε τη νίκη στους Κινγκς επί των Σέλτικς.

Για άλλη μια φορά ο Γάλλος ψηλός έδειξε την ποιότητα του. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς σε νίκης κόντρα στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 114-91. Ο Wemby ήταν ασταμάτητος και το κοντέρ έγραψε 50 πόντους, 19 ριμπάουντ. Ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, με τους Πελεκάνους να θέλουν να ξεχάσουν γρήγορα το ματς για αυτό που έπαθαν. Οι Σπερς θέλουν φέτος να το πάνε ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με πέρυσι και να επιστρέψουν στον θρόνο του ΝΒΑ. Για τους ηττημένους 29 είχε ο Φίαρς.

Ο Μάρεϊ μίλησε στο τέλος

Νίκη ανέλπιστη για το Σακραμέντο που επικράτησε με 97-96 στο θρίλερ κόντρα στους Σέλτικς και πήγε στο 2-14. Η Βοστώνη έπεσε στο 11-5 και παρόλο που ηττήθηκε, δείχνει καλά στοιχεία φέτος στην μετά-Μπράουν εποχή. Ο Μάρεϊ ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τους Κινγκς χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με tip-in. Ο rookieΈικουφ που έχει κάνει αρκετά μεγάλα ματς φέτος, είχε 21 πόντους και 8 ασίστ, ο Σαμπόνις είχε 15 πόντους με 17 ριμπάουντ, ενώ ο Μάρεϊ μέτρησε 15 με 12 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά από 19 πόντους είχε ο Τζορτζ και ο Κόνλεϊ.