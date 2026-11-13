Ο Ντέιβιον Μίτσελ εκθείασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τόσο για τις ικανότητές του μέσα στο παρκέ όσο και για τη νοοτροπία νικητή που έχει.

Οι Μαϊάμι Χιτ αρχίζουν να... ρολάρουν σιγά σιγά στο NBA και μετά το «εφιαλτικό» 0-4 των πρώτων αγώνων, πλέον έχουν πέντε νίκες σε επτά αγώνες και έχουν βελτιώσει το ρεκόρ τους σε 5-6. Ο γκαρντ της ομάδας της Φλόριντα, Ντέιβιον Μίτσελ, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στάζοντας... μέλι για τον «Greek Freak».

Πιο συγκεκριμένα, ο 28χρονος περιφερειακός εστίασε στην επιβλητική υπόσταση που έχει ο Έλληνας αστέρας μέσα στο παρκέ και στη νοοτροπία νικητή, που τον διέπει κάθε φορά που βγαίνει να αγωνιστεί, ενώ έκανε λόγο και για την ομοιογένεια της ομάδας, που σιγά - σιγά χτίζεται σε άμυνα και επίθεση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντέιβιον Μίτσελ:

«Είναι προφανές πόσο σπουδαίος είναι στο παρκέ... έχει να κάνει με τη νοοτροπία του και την αυτοπεποίθηση που διαθέτει — στοιχεία που, κατά κάποιον τρόπο, υιοθέτησα κι εγώ από αυτόν. Είναι πραγματικά εξωπραγματικό να το βλέπεις από κοντά. Η νοοτροπία του είναι: "Θα κυριαρχήσω κάθε βράδυ, ό,τι κι αν λένε οι άλλοι". Το να το βλέπεις από τόσο κοντά... είναι κάτι το εντελώς εξωπραγματικό. Ο Γιάννης είναι πραγματικά σπουδαίος και μπορεί να κάνει τα πάντα με την μπάλα. Μερικές φορές πρέπει να προσαρμοστείς σε αυτό. Για πολλούς στην ομάδα μας, το ζητούμενο είναι να βρουν τον ρυθμό τους, καθώς δεν έχουν την ίδια επαφή με την μπάλα όπως πέρυσι. Στην άμυνα, όταν αρχίσουμε να εστιάζουμε πραγματικά, το παιχνίδι θα κυλάει πιο εύκολα, γιατί θα έρχονται πόντοι στον αιφνιδιασμό. Αυτό είναι το κομμάτι που αρχίζει να λειτουργεί σωστά».