Οι Μαϊάμι Χιτ επιβλήθηκαν των Μιλγουόκι Μπακς με 137-130 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιλά για την προσήλωσή του στο άθλημα άσχετα με το ποια ομάδα έχει απέναντί του.

Το Μαϊάμι έκαμψε την αντίσταση του Μιλγουόκι με 137-130 και έφτασε τις εννέα νίκες συνολικά στο NBA και τις έξι συνεχόμενες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν «dominant» κόντρα στην παλιά του ομάδα, αφού προσέγγισε το triple double, καταγράφοντας 27 πόντους, 7/10 δίποντα, 13/16 βολές, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη, 4 φάουλ και +12 στο σύστημα αξιολόγησης σε 32:15.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας αστέρας σε δηλώσεις του στάθηκε στη συγκέντρωση που έχει την ημέρα των αγώνων και στο κίνητρό του να νικά και να διασκεδάζει παίζοντας μπάσκετ ανεξάρτητα με τον αντίπαλο, με αφορμή το γεγονός πως αγωνιζόταν απέναντι στην παλιά του ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Από τότε που ήμουν παιδί όταν παίζω μπάσκετ, προσπαθώ να συγκεντρωθώ απόλυτα. Όσοι είναι γύρω μου ξέρουν πώς λειτουργώ την ημέρα του αγώνα, προσπαθώ να μη μιλάω πολύ και να μην αλληλεπιδρώ ιδιαίτερα, δεν έχει σημασία ποιον αντιμετωπίζω, θα μπορούσα να παίζω απέναντι στα τέσσερα αδέρφια μου και στους δύο γιους μου, δεν έχει σημασία προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, προσπαθώ να διασκεδάζω δεν παίζει ρόλο ποια φανέλα φοράει ο αντίπαλος».