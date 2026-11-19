Οι Μαϊάμι Χιτ επιβλήθηκαν των Μιλγουόκι Μπακς με 137-130 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στις... παρυφές του triple double. Τα highlights του ματς.

Το Μαϊάμι έκαμψε την αντίσταση του Μιλγουόκι με 137-130 και έφτασε τις εννέα νίκες συνολικά στο NBA και τις έξι συνεχόμενες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν «dominant» κόντρα στην παλιά του ομάδα, αφού προσέγγισε το triple double, καταγράφοντας 27 πόντους, 7/10 δίποντα, 13/16 βολές, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη, 4 φάουλ και +12 στο σύστημα αξιολόγησης σε 32:15. Οι Αντεμπάγιο και Μίτσελ ακολούθησαν για την ομάδα του Σπόελστρα, ενώ για τα «Ελάφια» κυριάρχησε ο Κούζμα. Στις καλύτερες φάσεις του αγώνα δεσπόζει η τάπα του «Greek Freak» με τα δύο χέρια στον Μπέρις.

Δείτε τα highlights: