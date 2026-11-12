Οι Καβς επικράτησαν με 115-107 των Νικς και σταμάτησαν το σερί τους.

Οι Νικς βρισκόντουσαν σε εξαιρετική κατάσταση στο ΝΒΑ, αλλά οι Καβς τους προσγείωσαν. Το Κλίβελαντ επικράτησε με 115-107 των πρωταθλητών και έτσι διεκοψαν το σερί 4 νικών που έτρεχαν

Για τους νικητές ο Τζέιμς Χάρντεν με 32 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Μίτσελ πρόσθεσε 23 πόντους αλλά και 7 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα για τους πρωταθλητές που βρίσκονται πλεόν στο 6-6, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στους 27 πόντους και τις 5 ασίστ σταμάτησε ο Μπράνσον που έδωσε ξανά λύσεις στο σκοράρισμα.