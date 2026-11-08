Καβαλίερς - Νικς 97-109: Ήττα για τους «Ιππότες» του άποντου Χεζόνια
Ο Μάριο Χεζόνια δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ απέναντι στους πρωταθλητές Νικς (5-4), οι οποίοι επιβλήθηκαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς (5-5) με 109-97, έχοντας σε καταπληκτική κατάσταση τους Τάουνς και Μπράνσον. Ο «Super Mario» είχε 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 18:32, ενώ ήταν ιδιαίτερα άστοχος.
Οι Νεοϋορκέζοι είχαν τα ηνία στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και τα επιμέρους 37-26 και 25-17 στη δεύτερη και τρίτη περίοδο αντίστοιχα, τους χάρισαν την τελική επικράτηση. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κατέγραψε 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 33:58 και ο Τζέιλεν Μπράνσον 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 34:18, αγγίζοντας και αυτός το double - double.
Στον αντίποδα, για τους Cavs, τράβηξε... κουπί ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 37 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 37:24.
Τα δεκάλεπτα: 27-26, 53-63, 70-88, 97-109
road dub 🗣️ https://t.co/yeOnK5H9EQ— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) November 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.