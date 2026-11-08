Καβαλίερς - Νικς 97-109: Ήττα για τους «Ιππότες» του άποντου Χεζόνια

Γιώργος Σακελλάρης
Καβαλίερς - Νικς 97-109: Ήττα για τους «Ιππότες» του άποντου Χεζόνια
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Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, του άποντου Μάριο Χεζόνια, γνώρισαν την ήττα από τους Νιου Γιορκ Νικς με 109-97. Κορυφαίοι οι Τάουνς και Μπράνσον για τους πρωταθλητές.

Ο Μάριο Χεζόνια δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ απέναντι στους πρωταθλητές Νικς (5-4), οι οποίοι επιβλήθηκαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς (5-5) με 109-97, έχοντας σε καταπληκτική κατάσταση τους Τάουνς και Μπράνσον. Ο «Super Mario» είχε 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 18:32, ενώ ήταν ιδιαίτερα άστοχος.

Οι Νεοϋορκέζοι είχαν τα ηνία στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και τα επιμέρους 37-26 και 25-17 στη δεύτερη και τρίτη περίοδο αντίστοιχα, τους χάρισαν την τελική επικράτηση. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κατέγραψε 29 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 33:58 και ο Τζέιλεν Μπράνσον 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 34:18, αγγίζοντας και αυτός το double - double.

Στον αντίποδα, για τους Cavs, τράβηξε... κουπί ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 37 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 37:24.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 53-63, 70-88, 97-109

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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