NBA: Το γήπεδο μετατράπηκε σε ρινγκ, ο Σμαρτ γρονθοκόπησε τον Μπάσεϊ και αποβλήθηκε

Νίκος Καρφής
NBA: Το γήπεδο μετατράπηκε σε ρινγκ, ο Σμαρτ γρονθοκόπησε τον Μπάσεϊ και αποβλήθηκε
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Ο Μάρκους Σμαρτ δεν συγκράτησε τα νεύρα του, έριξε γροθιά στον Μπάσεϊ και αποβλήθηκε στο ματς των Γουόριορς με τους Ρόκετς.

Χαμός στο ματς των Ρόκετς με τους Γουόριορς στο ΝΒΑ. Πρωταγωνιστής ήταν ο Μάρκους Σμαρτ που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αντέδρασε όπως δεν έπρεπε. Ο γκαρντ του Χιούστον πλησίασε τον Μπάσεϊ και τον γρονθοκόπησε, με τους ψυχραιμότερους να τον κρατούν και να τον απομακρύνουν.

Φυσικά αποβλήθηκε από την αναμέτρηση για την πράξη αυτή και μένει να δούμε ποια θα είναι η επιπλέον τιμωρία του γιατί δύσκολα θα τη γλιτώσει.

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