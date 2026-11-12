NBA: Το γήπεδο μετατράπηκε σε ρινγκ, ο Σμαρτ γρονθοκόπησε τον Μπάσεϊ και αποβλήθηκε
Χαμός στο ματς των Ρόκετς με τους Γουόριορς στο ΝΒΑ. Πρωταγωνιστής ήταν ο Μάρκους Σμαρτ που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αντέδρασε όπως δεν έπρεπε. Ο γκαρντ του Χιούστον πλησίασε τον Μπάσεϊ και τον γρονθοκόπησε, με τους ψυχραιμότερους να τον κρατούν και να τον απομακρύνουν.
Φυσικά αποβλήθηκε από την αναμέτρηση για την πράξη αυτή και μένει να δούμε ποια θα είναι η επιπλέον τιμωρία του γιατί δύσκολα θα τη γλιτώσει.
Δείτε τι έγινε
MARCUS SMART EJECTED AFTER THROWING A PUNCH AT CHARLES BASSEY 😳🚨 https://t.co/PR4n8TInFk— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2026
Another angle of Marcus Smart throwing a punch at Charles Bassey 😳 https://t.co/7k91qcgD3m— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 12, 2026
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