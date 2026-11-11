Ο Τζέιλεν Μπράουν αδιαφόρησε παντελώς για τον Τζέισον Τέιτουμ, καθώς τον αγνόησε πριν από το τζάμπολ του αγώνα και δη την ώρα που πήγε να τον χαιρετήσει.

Η πρώτη συνάντηση των άλλοτε φίλων και «διόσκουρων» στους Μπόστον Σέλτικς δεν...πήγε και τόσο καλά! Ο λόγος για τους Τζέιλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ, οι οποίοι μοιράστηκαν πολλές στιγμές στους Σέλτικς με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα του 2024!

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα Σίξερς- Σέλτικς, ο Τέιτουμ προσπάθησε να προσεγγίσει τον Μπράουν, αλλά ο νυν παίκτης των Σίξερς τον αγνόησε επιδεικτικά χωρίς να τον χαιρετήσει καθόλου. Για την ακρίβεια δεν του έριξε ούτε... μισή ματιά.

Φυσικά είναι γνωστό ότι ο Τζέιλεν Μπράουν αποχώρησε από τους Σέλτικς το καλοκαίρι καθώς η Βοστώνη έψαχνε τρόπο προκειμένου να αποχωρήσει. Κάτι που -όπως φαίνεται- δεν πρόκεται να ξεχάσει ο ίδιος ο παίκτης. Βέβαια στο ματς νικητής αναδείχθηκε ο Τείτουμ με επιβλητική εμφάνιση μέσα στην Φιλαντέλφεια.