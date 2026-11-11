O Πολ Τζορτζ... εκτέλεσε την πρώην ομάδα του, τους Σίξερς και στο τέλος ύψωσε και μεσαίο δάχτυλο.

Οι Σίξερς το καλοκαίρι... έστειλαν στη Βοστώνη τον Πολ Τζορτζ προκειμένου να πάρουν τον Τζέιλεν Μπράουν και εκείνος δεν το ξέχασε και απάντησε στο γήπεδο.

O PG13 πάτησε παρκέ για 30 λεπτά και είχε 36 πόντους με 8/11 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 2/2 βολές και 5 ριμπάουντ, με τον Τζέισον Τέιτουμ να έχει 21 πόντους. Ήταν εκείνος που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του.

Μετά το τέλος του ματς βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να πανηγυρίσει. Αρχικά έκανε πως παίζει μπόουλινγκ και ρίχνει τη μπάλα και στη συνέχεια ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο.

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