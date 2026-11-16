Οι Μπόστον Σέλτικς διέσυραν τους Ντάλας Μάβερικς με 131-94 και οι Χιούστον Ρόκετς πέρασαν από την πρωτεύουσα με 147-119.

Υπερηχητικοί Σέλτικς, ακόμα μπαίνουν καλάθια στην Ουάσιγκτον! Η Βοστώνη (11-2) ισοπέδωσε το Ντάλας (7-7) με 131-94 και οι Χιούστον Ρόκετς (11-3) «άλωσαν» την πρωτεύουσα επικρατώντας με 147-119 των Γουίζαρντς (4-10), σε ένα ματς επιθετική πανδαισία.

Για τους Κέλτες, κορυφαίος ήταν ο Τέιτουμ με 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τους Mavs ξεχώρισαν οι Ρισασέ (18 πόντους, 5 ριμπάουντ) και Κούπερ Φλαγκ (17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ).

Sunday funday 😎 #DifferentHere https://t.co/3Lz0xfGeLa — Boston Celtics (@celtics) November 16, 2026

Στην επιθετική παράσταση της πρωτεύουσας, για τους Ρόκετς ηγήθηκαν οι Τόμσον (26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και Ντουράντ (25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), ενώ για την Ουάσιγκτον ο Σαρρ ήταν εκείνος που έδωσε το... σύνθημα με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ, χωρίς ωστόσο να είναι αρκετό.