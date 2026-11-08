LIVE το NBA στο Gazzetta

Επτά παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της βραδιάς στο NBA, με τους Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο να φιλοξενούνται στο Σακραμέντο από τους Κινγκς.

Το πρόγραμμα των αγώνων της βραδιάς στο NBA