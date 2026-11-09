Οι Μπόστον Σέλτικς είχαν εύκολο βράδυ στην έδρα των Μιλγουόκι Μπακς (117-97) και πέτυχαν την 8η νίκη τους στο φετινό NBA.

Οι Μπόστον Σέλτικς (8-2) υπέταξαν τους Μπακς (1-9) στο Μιλγουόκι με 117-97 και συνέχισαν τις κυριαρχικές εμφανίσεις τους στο NBA, εν αντιθέσει με την πρώην ομάδα του Αντετοκούνμπο, που βρίσκεται σε κρίση. Για τους Κέλτες, ξεχώρισε το δίδυμο Πολ Τζορτζ - Τζέισον Τέιτουμ. Ο πρώτος είχε 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 28:06, ενώ ο δεύτερος κατέγραψε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε 28:53.

Από το «ναυάγιο» των γηπεδούχων επέπλευσε μόνο ο Κάιλ Κούζμα, που σημείωσε 27 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ σε 31:06 συμμετοχής.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-25, 45-58, 74-91, 97-117