Μπακς - Σέλτικς 97-117: Εύκολο πέρασμα από το Μιλγουόκι για τη Βοστώνη
Οι Μπόστον Σέλτικς (8-2) υπέταξαν τους Μπακς (1-9) στο Μιλγουόκι με 117-97 και συνέχισαν τις κυριαρχικές εμφανίσεις τους στο NBA, εν αντιθέσει με την πρώην ομάδα του Αντετοκούνμπο, που βρίσκεται σε κρίση. Για τους Κέλτες, ξεχώρισε το δίδυμο Πολ Τζορτζ - Τζέισον Τέιτουμ. Ο πρώτος είχε 27 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 28:06, ενώ ο δεύτερος κατέγραψε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε 28:53.
Από το «ναυάγιο» των γηπεδούχων επέπλευσε μόνο ο Κάιλ Κούζμα, που σημείωσε 27 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ σε 31:06 συμμετοχής.
Τα δωδεκάλεπτα: 27-25, 45-58, 74-91, 97-117
8-2 in our first 10 games ✅ https://t.co/EyhGK6LCk9— Boston Celtics (@celtics) November 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.