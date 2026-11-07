Λέικερς και Σπερς συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ, με τους Ντόντσιτς και Γουεμπανιάμα να πρωταγωνιστούν.

Πράματα και θάματα από τον Λουκα Ντόντσιτς σε άλλο ένα ματς του ΝΒΑ. Ο Σλοβένος γκαρντ είχε 53 πόντους, ενώ ο Ριβς είχε 25 πόντους, με τον Κέσλερ να μετρά 16 πόντους και 12 ριμπάουντ. Οι Λέικερς επικράτησαν με 124-118 και ανέβηκαν στο 8-2 σε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα που κάνουν. Από την άλλη ο Άβντια για τους Μπλέιζερς είχε 22 πόντους, 11 ασίστ και 9 ριμπάουντ, με τον Κλίνγκαν να προσθέτει 17 με 11 ριμπάουντ.

Ο Γουεμπανιάμα οδηγεί τους Σπερς

Ο Wemby ήταν ο άρχοντας του παιχνιδιού κόντρα στους Κινγκς και έτσι οι Σπερς επικράτησαν με 124-109. Έτσι το Σαν Αντόνιο πήγε στο 7-2 για να ρίξει τους απογοητευτικούς και φέτος Κινγκς στο 1-8. Ο Γάλλος σέντερ είχε 30 πόντους με 14 ριμπάουντ, ενώ από 19 μέτρησαν οι Βασέλ, Χάρπερ και Καστλ. Στον αντίποδα ο φοβερός rookie Έικαφ είχε 22 πόντους με 8 ασίστ, ενώ ο Σαμπόνις 17 με 12 ριμπάουντ.