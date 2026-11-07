Χεζόνια: Το double double κόντρα στους Σίξερς
Οι Καβς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 119-85 των Σίξερς και έτσι τους έριξαν στο 8-2 φέτος. Για τους νικητές ο Μόμπλεϊ τελειωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ o Mίτσελ είχε 23 πόντους με 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο Μάριο Χεζόνια και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη. Ο Κροάτης τελείωσε την αναμέτρηση με double double, αφού μέτρησε 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Επιπλέον είχε 6/13 σουτ, 2/8 τρίποντα, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη, υπέπεσε σε 5 φάουλ, ενώ είχε +11 στο +/-. Έμεινε στο παρκέ για 27 λεπτά και πήρε τον μεγαλύτερο χρόνο από όσους ήρθαν από τον πάγκο. Συνεχίζει να έχει σημαντικό ρόλο στο rotation των ιπποτών.
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