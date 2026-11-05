Ο Κλέι Τόμπσον μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (117-116 παρ.) με δικό του «game winner» έβγαλε το... καπέλο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μαϊάμι Χιτ... τρίτωσαν τις νίκες τους στο φετινό NBA μετά την επικράτηση εις βάρος των Κλίπερς με 117-116 στην παράταση, χάρη στο «corner three» του Κλέι Τόμπσον, ένα δευτερόλεπτο πριν την κόρνα της λήξης στο extra πεντάλεπτο. Ο πρώην παίκτης του Γκόλντεν Στέιτ μετά το πέρας της αναμέτρησης σε δηλώσεις του, μίλησε τόσο για τη δική του εμφάνιση και τα συναισθήματά του όσο και για την ποιότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, για τον οποίο μίλησε με κολακευτικά λόγια. Υπενθυμίζεται ότι στο «play» του Σπόελστρα στην τελευταία φάση του ματς, ο «Greek Freak» επανέφερε την μπάλα από την πλάγια γραμμή, ο Μπαμ Αντεμπάγιο έκανε το σκριν και ο «Splash Brother» το... χλάτσωσε από τη γωνία για τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κλέι Τόμπσον:

«Ο Γιάννης δεν σταματά ποτέ, ασκεί τόση πίεση στην άμυνα και ο είναι τόσο μοναδικός σε αυτό που κάνει. Έβαλε δύο πολύ κρίσιμες βολές. Μπαίνει πάντα δυνατά σε όλα τα παιχνίδια. Πολλοί σούπερ σταρ μπαίνουν σταδιακά στη σεζόν, αλλά όχι αυτός. Είναι στο 100% όλη την ώρα. Είναι ένας από τους καλύτερους two-way παίκτες που έχει δει ποτέ το NBA, μπορεί κυριολεκτικά να μαρκάρει κάθε θέση. Είναι χαρά να παίζεις μαζί του και χαρά να τον βλέπεις».

Για το νικητήριο τρίποντο και την ατομική του εμφάνιση:

«Νιώθω υπέροχα. Δεν έχω νιώσει τόσο καλά εδώ και πολύ καιρό — χωρίς πόνους στα κάτω άκρα μου και είμαι τόσο ευγνώμων που είμαι εδώ. Η ομάδα μού δίνει ευθύνες και δεν έχω νιώσει τόσο καλά στην έναρξη μιας σεζόν εδώ και χρόνια. Ήταν η πρώτη φορά που σκόραρα 30 πόντους μετά από χρόνια, οπότε μου δίνει τόση αυτοπεποίθηση για να συνεχίσω».