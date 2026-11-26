Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έσταξε... μέλι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη των Σίξερς κόντρα στους Χιτ.

Οι Σίξερς επιβλήθηκαν των Χιτ με 111-104 και... χάλασαν το σερί των επτά συνεχόμενων νικών του Μαϊάμι! Για το franchise της Φλόριντα παρά την ήττα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν γι' ακόμη μια φορά κυριαρχικός. Ο Έλληνας αστέρας έκανε double - double, καταγράφοντας 32 πόντους, 11/17 δίποντα, 10/13 βολές, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και ένα μπλοκ σε 36:14 και συνέχισε τις ηγετικές εμφανίσεις με την ομάδα του Σπόελστρα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο «Βασιλιάς» ΛεΜπρόν Τζέιμς, που έκανε το πρώτο του triple - double με τη φανέλα των Σίξερς, εκθείασε τον «Greek Freak» υπογραμμίζοντας πως ο Έλληνας αστέρας δεν σταματιέται.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο ΛεΜπρόν:

«Μπορείς να κάνεις μόνο συγκεκριμένα πράγματα απέναντι στον Γιάννη. Είναι ξεκάθαρο ότι θα επιτεθεί δυναμικά προς το καλάθι, αλλά εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε συνεχώς παίκτες μπροστά του. Ο Γιάννης είναι σπουδαίος, οπότε θα κάνει αυτά που ξέρει. Δεν μπορείς ποτέ να σταματήσεις έναν πραγματικά σπουδαίο παίκτη».