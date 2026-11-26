ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έπλεξε το εγκώμιο του Αντετοκούνμπο
Οι Σίξερς επιβλήθηκαν των Χιτ με 111-104 και... χάλασαν το σερί των επτά συνεχόμενων νικών του Μαϊάμι! Για το franchise της Φλόριντα παρά την ήττα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν γι' ακόμη μια φορά κυριαρχικός. Ο Έλληνας αστέρας έκανε double - double, καταγράφοντας 32 πόντους, 11/17 δίποντα, 10/13 βολές, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και ένα μπλοκ σε 36:14 και συνέχισε τις ηγετικές εμφανίσεις με την ομάδα του Σπόελστρα.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο «Βασιλιάς» ΛεΜπρόν Τζέιμς, που έκανε το πρώτο του triple - double με τη φανέλα των Σίξερς, εκθείασε τον «Greek Freak» υπογραμμίζοντας πως ο Έλληνας αστέρας δεν σταματιέται.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο ΛεΜπρόν:
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
«Μπορείς να κάνεις μόνο συγκεκριμένα πράγματα απέναντι στον Γιάννη. Είναι ξεκάθαρο ότι θα επιτεθεί δυναμικά προς το καλάθι, αλλά εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε συνεχώς παίκτες μπροστά του. Ο Γιάννης είναι σπουδαίος, οπότε θα κάνει αυτά που ξέρει. Δεν μπορείς ποτέ να σταματήσεις έναν πραγματικά σπουδαίο παίκτη».
LeBron James on trying to defend Giannis tonight and calls him a great player: “You can only do so much vs Giannis — obviously he’s going to attack you downhill but we just tried to keep bodies in front of him…Giannis is great so he’s going to do what he do — you can never stop a great player…” (@Ky_Carlin)— The HEAT Realm (@WadexFlash) November 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.